Аналитик: новый глава Нацбанка Украины умелый банкир

Новым главой Национального банка Украины назначен Кирилл Шевченко. Он является умелым банкиром и обладает хорошим запасом терпения.

Такую характеристику главе украинского регулятора дал директор центра политического анализа Павел Данилин.

"Надо понимать, что основная проблема Украины — это обеспечение выплаты громадной задолженности. Прошлому руководству Нацбанка удавалось удерживать макроэкономическую и финансовую стабильность банковской системы. Плюс ко всему для Нацбанка важной задачей было исполнение американского заказа, касающегося "Приватбанка". И что касается Шевченко, то, в принципе, он достаточно умелый банкир, я полагаю, что он будет выполнять те же самые задачи, что и Смолий. Просто у Смолия было меньше терпения, меньше политической толерантности", — пояснил эксперт.

Он отметил, что Шевченко, являясь ставленником президента Владимира Зеленского, будет исполнять то, что от него потребуют.

Ранее "Правда.Ру" писала, что уход Якова Смолия с поста главы Национального банка не является трагедией для Украины. Зеленский мог уволить его по уголовной статье, но "убрал" его по-тихому.