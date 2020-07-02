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Украинский экономист: уход Смолия - не потеря для Нацбанка

Мир » Бывший СССР » Украина

Зеленский мог бы уволить Якова Смолия по уголовной статье. Но он отказался от этой затеи и «убрал» его «по-тихому».

Так объяснил ситуацию президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

«Это ожидаемое событие для Украины. Смолий абсолютно ничего не решал, только подписывал документы. Порошенко все устраивало, но, когда пришел Зеленский, стало очевидно, что он уберет Смолия. Ему предлагали пойти на беспредел и уволить того по статье, но президент отказался. И на сегодняшний момент всплыла причина, почему Яков Смолий решил уйти. Он же постоянно находился под прессингом окружения бывшей главы НБУ Гонтаревой. Она-то ушла, а схемы и финансовые спецоперации остались. Поэтому его уход это попытка спасти самого себя от уголовных дел», - пояснил эксперт.

От отметил, что с отставкой Смолия Нацбанк Украины окончательно избавился от влияния Порошенко. Потому что все последние годы вместо того, чтобы помогать кредитованию бизнеса, учреждение занималось сомнительными финансовыми операциями.

«В связи с уходом Смолия, сменой команды, может быть, действительно в Украине начнется работать малый бизнес и экономика. Потому что очень большая проблема – не кредитуют бизнес, соответственно, нет нормального роста экономики», - сказал Охрименко.

Кто займет место главы Нацбанка Украины, предположить сложно, заявил экономист, потому что Владимир Зеленский всегда предлагает неожиданные кандидатуры.

 

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