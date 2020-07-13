Закарпатье могло выйти из состава Украины

На Закарпатье был сорван план "сепаратистов" по выходу региона из состава Украины. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Контрразведчики пресекли деятельность группы граждан в Закарпатской области, действия которых содержат признаки сепаратизма", - сказано в сообщении ведомства.

По информации СБУ, группа граждан вела сбор подписей в поддержку выхода Закарпатской области из состава страны.