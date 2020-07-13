На Закарпатье был сорван план "сепаратистов" по выходу региона из состава Украины. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
"Контрразведчики пресекли деятельность группы граждан в Закарпатской области, действия которых содержат признаки сепаратизма", - сказано в сообщении ведомства.
По информации СБУ, группа граждан вела сбор подписей в поддержку выхода Закарпатской области из состава страны.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.