Пожар, который вспыхнул в минувший четверг на ключевом иранском ядерном объекте в Натанзе, причинил "значительный ущерб".
В правительстве страны не исключают, что причина - кибер-саботаж.
Так заявил Бехруз Камалванди, пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии.
По его словам, причина возгорания цеха по сборке центрифуг на месте обогащения ядерных отходов уже установлена.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Центрифуги необходимы для производства обогащенного урана, который может быть использован для производства реакторного топлива и ядерного оружия.
Камалванди сказал:
"этот инцидент может замедлить разработку и производство передовых центрифуг в среднесрочной перспективе... Иран заменит поврежденное здание на более крупное, оснащенное более современным оборудованием."
Пожар произошел в одном из строящихся промышленных ангаров в Натанзе.
Позднее AEOI опубликовал фотографию , на которой видно частично сгоревшее здание - новый цех по сборке центрифуг.
С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.