Иран признал, что пожар на ядерном объекте нанес значительный ущерб

Пожар, который вспыхнул в минувший четверг на ключевом иранском ядерном объекте в Натанзе, причинил "значительный ущерб".

В правительстве страны не исключают, что причина - кибер-саботаж.

Так заявил Бехруз Камалванди, пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии.

По его словам, причина возгорания цеха по сборке центрифуг на месте обогащения ядерных отходов уже установлена.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Центрифуги необходимы для производства обогащенного урана, который может быть использован для производства реакторного топлива и ядерного оружия.

Камалванди сказал:

"этот инцидент может замедлить разработку и производство передовых центрифуг в среднесрочной перспективе... Иран заменит поврежденное здание на более крупное, оснащенное более современным оборудованием."

А что случилось в четверг?

Пожар произошел в одном из строящихся промышленных ангаров в Натанзе.

Позднее AEOI опубликовал фотографию , на которой видно частично сгоревшее здание - новый цех по сборке центрифуг.