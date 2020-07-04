Продавцы кокосовой продукции отказались от труда животных

Несколько супермаркетов в Британии отказались продавать продукцию, которая производится при помощи обезьян.

Как сообщает газета Telegraph, защитники прав животных РЕТА провели расследование и узнали, что труд диких обезьян используют в Таиланде.