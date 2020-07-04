Несколько супермаркетов в Британии отказались продавать продукцию, которая производится при помощи обезьян.
Как сообщает газета Telegraph, защитники прав животных РЕТА провели расследование и узнали, что труд диких обезьян используют в Таиланде.
"В рамках нашей политики по защите животных мы обязались никогда не продавать продукты, полученные c использованием обезьяньего труда", — заявил менеджер компании Waitrose & Partners Джон Грегсон, отвечающий за вопросы, связанные со здоровьем и сельским хозяйством.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.