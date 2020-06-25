Казахстанский президент уволил главу минздрава с диагнозом "COVID-19"

Пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева сообщила об увольнении министра здравоохранения Елжана Бартанова.

"Указом главы государства Биртанов Елжан Амантаевич освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан", — говорится в сообщении пресс-службы.

Другой указ президента назначил на должность главы минздрава Алексея Цоя, работавшего до этого первым заместителем министра.