Пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева сообщила об увольнении министра здравоохранения Елжана Бартанова.
"Указом главы государства Биртанов Елжан Амантаевич освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан", — говорится в сообщении пресс-службы.
Другой указ президента назначил на должность главы минздрава Алексея Цоя, работавшего до этого первым заместителем министра.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.