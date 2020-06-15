Политолог: США расколоты на две части

Несмотря на эпидемию коронавируса, президент США намерен организовать массовые митинги в рамках предвыборной кампании. Местные СМИ тут же ополчились на Трампа, ведь массовое скопление людей поможет распространению вируса, от которого в стране погибло огромное количество людей.

Почему американский лидер пошел на такой шаг, объяснил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

"Эту идею не оценил электорат Демократической партии. Объективно страна расколота на две части. Поэтому какой бы там не пришел и не был бы президент США, он все равно будет президентом одной лишь части. Другая часть будет ему сопротивляться. Трампа поддерживает 85% Республиканской партии. Демократы на весь этот протестный потенциал мобилизуют свой электорат афроамериканский, который относительно пассивный. А у Трампа между тем уходит основа для победы из-под ног. До вируса этой основой был стабильный экономический рост. Понятно, что коронавирус этот экономический рост как бы выбил. Сейчас более 40 миллионов безработных. Американские экономисты сравнивают ситуацию даже не с кризисом 2008 года, а с Великой депрессией. Понятно, что до выборов еще полгода, и все может очень быстро поменяться. Понятно, что демократы сейчас, можно сказать, уцепились за этот шанс: дискредитировать Трампа, попытаться перевести часть его электората на свою сторону, особенно колеблющиеся штаты. Но ставить крест на перспективах Трампа объективно рано, потому что расколота страна", — заявил эксперт.

Он отметил, что Трамп с самого начала пытался не замечать проблемы коронавируса. И многие люди придерживаются такой стратегии. А те, кто верят в коронавирус, уже устали от него и хотят поскорее выйти из кризиса. Поэтому на митинги люди придут.