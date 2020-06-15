Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные объявил, что уже на начавшейся неделе запускает серию своих предвыборных митингов.
Судя по заголовкам газет, большая часть Америки "креатива" не оценила.
"Десятки тысяч американцев погибли от Covid-19, миллионы потеряли свои рабочие места, но президент Трамп в своей предвыборной компании делает ставку на массовые митинги", — пишут СМИ.
После трехмесячного перерыва он проведет митинг 19 июня в Талсе, а также в Оклахоме, во Флориде, Аризоне, Техасе и Северной Каролине — все это штаты, где наблюдаются резкие всплески заражений Covid-19 — количество заболевших на минувшей неделе там выросло на 36 — 49%.
"В то время как Штаты по всей стране регистрируют рекордно высокие новые показатели заражения коронавирусной инфекцией, Трамп просто отказался от борьбы с вирусом, — сказал Зак Петканас, директор группы кампаний Protect Our Care, занимающихся вопросами здравоохранения. — Мало того, что почти тысяча человек все еще умирают каждый день из-за неумения Трампа сдержать пандемию, сейчас он (Трамп) делает все еще хуже: продолжает призывать штаты возобновить работу до того, как они будут готовы, резко сократил целевую группу по коронавирусу, не наращивает необходимые испытания препаратов и теперь даже планирует личные предвыборные митинги. В общем, делает все, кроме защиты людей от бессмысленной смерти и безработицы".
По мнению оппозиции, "пандемическое отрицание Трампа прошло полный круг:
В апреле, напомним, Трамп отменил предвыборные митинги и объявил себя "президентом военного времени".
Доктор Энтони Фаучи, ведущий специалист по инфекционным заболеваниям, описал Covid-19 как его "худший кошмар — и это еще не закончилось".
"Мы смогли закрыть нашу страну, спасти миллионы жизней, открыть, — сказал Трамп, выступая в Белом доме на прошлой неделе. — И теперь траектория движения велика." (цитата The Gardian)
Тара Сетмайер, член республиканской партии, экс — директор по коммуникациям на Капитолийском холме, говорит:
"Это была его (Трампа) стратегия с самого начала. Это вина Дональда Трампа, потому что он пустил проблему на самотек и был слишком занят, называя ее мистификацией и обвиняя все под солнцем вместо того, чтобы взять на себя ответственность за то, чтобы провести нас через этот вызов.Это ужасно безответственно для президента Соединенных Штатов начинать митинги…" (цитата NYT)
Близкий друг семьи Норкиных Евгений Спицын рассказал, что происходит с телеведущим после смерти его супруги.