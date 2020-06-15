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СМИ США: Трамп роет себе яму, готовясь проводить предвыборные митинги

Мир

Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные объявил, что уже на начавшейся неделе запускает серию своих предвыборных митингов.

Судя по заголовкам газет, большая часть Америки "креатива" не оценила.

"Десятки тысяч американцев погибли от Covid-19, миллионы потеряли свои рабочие места, но президент Трамп в своей предвыборной компании делает ставку на массовые митинги", — пишут СМИ.

Президент США намерен вернуться к предвыборной кампании.

После трехмесячного перерыва он проведет митинг 19 июня в Талсе, а также в Оклахоме, во Флориде, Аризоне, Техасе и Северной Каролине — все это штаты, где наблюдаются резкие всплески заражений Covid-19 — количество заболевших на минувшей неделе там выросло на 36 — 49%.

"В то время как Штаты по всей стране регистрируют рекордно высокие новые показатели заражения коронавирусной инфекцией, Трамп просто отказался от борьбы с вирусом, — сказал Зак Петканас, директор группы кампаний Protect Our Care, занимающихся вопросами здравоохранения. — Мало того, что почти тысяча человек все еще умирают каждый день из-за неумения Трампа сдержать пандемию, сейчас он (Трамп) делает все еще хуже: продолжает призывать штаты возобновить работу до того, как они будут готовы, резко сократил целевую группу по коронавирусу, не наращивает необходимые испытания препаратов и теперь даже планирует личные предвыборные митинги. В общем, делает все, кроме защиты людей от бессмысленной смерти и безработицы".

В чем, конкретно, упрекают Трампа

По мнению оппозиции, "пандемическое отрицание Трампа прошло полный круг:

  • он "позорно" преуменьшил угрозу в начале года, пообещав в феврале, что число случаев "в течение нескольких дней будет близко к нулю",
  • не сумел должным образом подготовить тестирование,
  • не обеспечил больницы защитными средствами и необходимым оборудованием,
  • поздно ввел чрезвычайное положение в стране.

В апреле, напомним, Трамп отменил предвыборные митинги и объявил себя "президентом военного времени".

  • в апреле, несмотря на предупреждения специалистов, потребовал отмены ограничений по коронавирусу,
  • принципам физического дистанцирования истекать в конце этого месяца, призвал губернаторов штатов прекратить блокировку и избил тех, кто проявлял осторожность.

Доктор Энтони Фаучи, ведущий специалист по инфекционным заболеваниям, описал Covid-19 как его "худший кошмар — и это еще не закончилось".

  • внимание Трампа сосредоточено на восстановлении экономического ущерба, вызванного коронавирусом.

"Мы смогли закрыть нашу страну, спасти миллионы жизней, открыть, — сказал Трамп, выступая в Белом доме на прошлой неделе. — И теперь траектория движения велика." (цитата The Gardian)

Тара Сетмайер, член республиканской партии, экс — директор по коммуникациям на Капитолийском холме, говорит:

"Это была его (Трампа) стратегия с самого начала. Это вина Дональда Трампа, потому что он пустил проблему на самотек и был слишком занят, называя ее мистификацией и обвиняя все под солнцем вместо того, чтобы взять на себя ответственность за то, чтобы провести нас через этот вызов.Это ужасно безответственно для президента Соединенных Штатов начинать митинги…" (цитата NYT)

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