Венесуэльское правительство смягчило коронавирусные ограничения путем изменения рабочего графика. Жители страны перешли на новый режим работы, который подразумевает семь выходных после каждой рабочей недели.

"Первая неделя послаблений прошла очень хорошо, показав пример гражданской осознанности и совести. Теперь переходим к формуле 7+7 — семь дней работы после семи дней карантина при строгом соблюдении санитарных мер", — написал президент Николас Мадуро в своём микроблоге в Twitter.