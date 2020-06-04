В Белоруссии сформировали новое правительство

Президент Белоруссии сформировал новое правительство. Александру Лукашенко на это потребовалось меньше суток.

Руководить новым кабинетом министров будет Роман Головченко. Ранее он возглавлял Государственный военно-промышленный комитет. Первым вице-премьером стал Николай Снопков, до этого работавший послом Белоруссии в Китае.

"Ещё раз хочу подчеркнуть: даже те, кто не попадёт сегодня в новое правительство, без работы не останутся, они не враги", — заявил Лукашенко.

Головченко на его предыдущем посту сменил Дмитрий Пантус. Андрей Хмель назначен министром жилищно-коммунального хозяйства. Государственным комитетом по имуществу будет управлять Дмитрий Матусевич.

Минфин возглавил Юрий Селиверстов. До этого он работал первым заместителем профильного министра. Дмитрий Крутой с поста первого заместителя премьер-министра перешел на должность заместителя главы администрации президента.

Министерством промышленности будет управлять Петр Пархомчик, министерством информации — Игорь Луцкой.

Напомним, что 3 июня Александр Лукашенко отправил в отставку работавшее с 2018 года правительство. Бывший глава кабмина Сергей Румас "ушел в бизнес", пояснил белорусский президент.