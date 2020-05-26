Население США разделилось на два лагеря и находится на пороге гражданской войны. Одна сторона конфликта — это сторонники действующего лидера страны Дональда Трампа, а другая — его противники.
Об этом рассказал журналист Владимир Познер.
"Страна по-настоящему разделилась. То есть можно было бы сказать (но этого не будет), что она на грани гражданской войны. Это почти как Север и Юг, и вопрос рабства. Отношение к Трампу и к тем людям, которые его поддерживают, — с одной стороны, и отношение к тем, которые противники", — пояснил журналист.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране могут фальсифицировать президентские выборы под предлогом проведения голосования по почте из-за COVID-19.
"США не могут полностью перейти на голосование по почте. Это будут самые фальсифицированные выборы в истории. Люди забирают бюллетени из почтовых ящиков, печатают тысячи подделок и "заставляют" людей подписывать. Кроме того, подделывают имена. Некоторые избиратели отсутствуют, но это о'кей, когда надо. Пытаются использовать пандемию COVID для этой аферы!", — считает американский лидер.
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о возможной продаже клуба иностранным инвесторам. Ранее СМИ сообщили о том, что башкирская команда может быть выкуплена двумя группами - Red Bull и City Football Group.
Президент США Дональд Трамп подверг критике прессу за публикацию материала о его поездке на поле для гольфа на выходных.
"Фейковые и совершенно коррумпированные новости подают это так, как будто это смертный грех. Я знал, что это произойдет! Чего они не говорят, так это того, что это была моя первая игра в гольф почти за три месяца… Они больны злобой и бесчестностью. Они совершенно помешались!", — пояснил американский лидер.
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Саммит "Большой семерки", который был запланирован на 10 июня, перенесут на конец месяца из-за эпидемии коронавируса.
Об этом сообщил советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Саммит G7, если он пройдет в личном формате, а мы думаем, что он пройдет, состоится в конце июня. Думаю, мы близки к пику, если уже не на нем (заболеваемости коронавирусом) в Вашингтоне", — пояснил представитель Белого дома.
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