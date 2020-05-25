Швеция поможет пострадавшим от коронавируса странам

Почти 38 миллионов евро решили выделить шведские власти странам, которые пострадали от коронавируса. Речь идет о развивающихся государствах.

Такое решение приняло правительство Швеции.

"Средства будут выделены из обычного бюджета на гуманитарную помощь и будут разделены между Центральным фондом реагирования на чрезвычайные ситуации ООН, Всемирной продовольственной программой ООН и Всемирной организацией здравоохранения", — говорится в сообщении.

По мнению политиков, ряд стран из-за кризиса, вызванного коронавирусом, оказался на грани гуманитарной катастрофы. Уровень жизни, и без того низкий, упадет еще сильнее.

Ранее о таком намерении заявил Китай. Власти выделят два миллиарда долларов. По словам директора российско-китайского центра Финансового университета при правительстве РФ Николая Котлярова, такая сумма совсем незначительна для Китая. При этом страна позиционирует себя как лидер развивающихся стран и берет на себя часть ответственности за их поддержку.