Власти Китая признают, что коронавирус указал на слабости системы здравоохранения страны, среди них бюрократия и мелкие формальности.
"Во время реагирования на COVID-19 проявились многие слабые звенья в управлении ЧС в сфере общественного здравоохранения. Многие выразили свои идеи и предложения, которые заслуживают внимания. Мы должны улучшить нашу работу, выполнять свои обязательства и сделать все для того, чтобы соответствовать ожиданиям народа", — сказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, его цитирует агентство "Прайм".
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