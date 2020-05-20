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Запись разговоров Порошенко и Байдена: публикация на руку многим?

Мир

Обнародованные записи телефонных разговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и нынешним претендентом на главную должность США Джо Байденом произвела эффект разорвавшейся бомбы по обе стороны Атлантики.

Каждый из участников скандала ожидаемо нашел в "виновных":

  • Петр Алексеевич увидел в публикации "руку Кремля" и попытку "пророссийских провокаторов ослабить Украину и разрушить отношения Киева и Вашингтона";
  • господин Байден — "явную попытку смутить политиков и ослабить мои (Байдена) позиции в президентской гонке против Дональда Трампа на выборах 2020 года".

Напомним, эти записи стали поводом для обвинения Порошенко - ни много, ни мало - в госизмене. Как считает он сам и его адвокат Порошенко Илья Новиков:

"Такие же переговоры с таким же содержанием проходили все последние годы, и идут сейчас, при президенте Зеленском", - заявил Новиков.

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Темы джо байден петр порошенко записи разговоров
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