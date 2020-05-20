Запись разговоров Порошенко и Байдена: публикация на руку многим?

Обнародованные записи телефонных разговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и нынешним претендентом на главную должность США Джо Байденом произвела эффект разорвавшейся бомбы по обе стороны Атлантики.

Каждый из участников скандала ожидаемо нашел в "виновных":

Петр Алексеевич увидел в публикации "руку Кремля" и попытку "пророссийских провокаторов ослабить Украину и разрушить отношения Киева и Вашингтона";

господин Байден — "явную попытку смутить политиков и ослабить мои (Байдена) позиции в президентской гонке против Дональда Трампа на выборах 2020 года".

Напомним, эти записи стали поводом для обвинения Порошенко - ни много, ни мало - в госизмене. Как считает он сам и его адвокат Порошенко Илья Новиков: