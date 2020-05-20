Запись разговоров Порошенко и Байдена: публикация на руку многим?

Обнародованные записи телефонных разговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и нынешним претендентом на главную должность США Джо Байденом произвела эффект разорвавшейся бомбы по обе стороны Атлантики.
Каждый из участников скандала ожидаемо нашел в "виновных":
Напомним, эти записи стали поводом для обвинения Порошенко - ни много, ни мало - в госизмене. Как считает он сам и его адвокат Порошенко Илья Новиков:
"Такие же переговоры с таким же содержанием проходили все последние годы, и идут сейчас, при президенте Зеленском", - заявил Новиков.
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