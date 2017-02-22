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Источник Правда.Ру

На Порошенко опять завели дело. На этот раз о госизмене

Мир

Очередное дело о госизмене в отношении крупного политика и бывшего президента расследуют на Украине.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что уголовное дело заведено в отношении Андрея Ермака, главы президентского офиса, и экс-главы государства Леонида Кучмы. Их обоих на госизмену проверяет СБУ.

И вот сегодня издание "Украинская правда" сообщает, что Офис генерального прокурора Украины начал расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко. Повод — обнародование записей возможных его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри.

"Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований, — сообщает издание со ссылкой на источники в офисе генпрокурора. — Расследование начато по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины".

К материалам дела, по данным издания, приобщат записи телефонных разговоров, которые были переданы ведомству депутатом Верховной рады Андреем Деркачем.

Они, по его словам, сделаны якобы в конце 2015 года и в 2016 году. Речь на аудио идет о предоставлении американской стороной "$1 млрд в обмен на сохранение схем работы компании Burisma", которую связывают с сыном Джозефа Байдена Хантером.

На одной из записей разговора Порошенко и Керри, состоявшегося якобы 3 декабря 2015 года, американский чиновник призывает украинского президента "рассмотреть возможность решения проблемы с заменой генерального прокурора Виктора Шокина".

Керри также указывает на то, что этот вопрос беспокоит вице-президента Байдена. Записи содержат также и другие сведения, которые говорят о вмешательстве американских политиков в дела Украины. В частности, Байден советует как можно скорее провести национализацию Приватбанка, пока в США не пришел к власти Дональд Трамп. Порошенко также отчитывается о повышении тарифов для населения Украины, реформировании госпредприятий.

К слову, опасения, что Порошенко "не споется" с Трампом, тогда оказались напрасными. По крайней мере сам Петр Алексеевич был уверен, что Трамп — на его стороне.

Вот что об этом рассказывала "Правда.Ру".

Порошенко доволен диалогом с новой администрацией США

Президент Украины Петр Порошенко доволен, как складывается диалог Украины с США, но вместе с тем разочарован попытками украинских политиков ему помешать. Об этом он заявил на заседании руководящего состава Вооруженных сил Украины.

"Сейчас я доволен тем, как наводятся мосты, налаживается наш диалог с новой американской администрацией, — сказал он. — Были два чрезвычайно эффективных телефонных разговора с президентом США Дональдом Трампом".

Но "бравой украинской дипломатии" мешают политики, которые "плетут интриги и нанимают лоббистов в Вашингтоне", сетует Порошенко. Вероятно, он имеет в виду депутата Рады Андрея Артеменко, который в обход официального Киева направил в США план по снятию санкций с России, предполагающий "аренду Крыма". Сначала на парламентария начали травлю, а в итоге вообще завели уголовное дело.

Как недавно сообщала "Правда.Ру", Пентагон пообещал Украине продолжить оказывать серьезную финансовую поддержку ее вооруженным силам. Такое заявление было сделано по итогам встречи в Вашингтоне министра обороны США Боба Уорка с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Речь идет о деньгах на "на модернизацию внутренних оборонных возможностей и профессионализма ВСУ". Напомним, перед своим уходом экс-президент Штатов Барак Обама одобрил закон о военных ассигнованиях, в котором предусмотрено поэтапное выделение Украине $350 млн на военные нужды.

В начале февраля состоялся телефонный разговор между Трампом и Порошенко. Украинский лидер выразил благодарность Трампу за поддержку суверенитета и целостности Украины. Он высказал предложение развивать диалог с новым руководством США, в частности, укреплять экономическое сотрудничество в целях создания новых рабочих мест и увеличения благосостояния для граждан обоих государств.

Эксперты говорят, что все то, что сейчас вытворяет Киев в Донбассе, делается для Трампа. Проще говоря, Украину пугает молчание новой администрации США, и она хочет заставить Америку действовать в своих интересах. Но Трамп не раз говорил, что на первый план ставит развитие своей страны и хочет "опять сделать ее великой". А что там будет с Украиной, его волнует не особо, уверены политологи.

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Темы украина госизмена петр порошенко
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