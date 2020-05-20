Египетские курорты откажутся от "шведских столов"

Министерство туризма опубликовало ряд правил, в соответствии с которыми египетские отели могут возобновить прием туристов после пандемии коронавируса. Так, одним из условий является запрет на обслуживание гостей в режиме "шведского стола", пишет РИА "Новости".

"Полностью запрещается "шведский стол", ресторанам необходимо опираться на работу по предварительно составленным спискам или заказы по меню (a la Carte)", — говорится в руководстве.

В документе также уточняется, что расстояние между сидящими за одним столом людьми не должно быть меньше одного метра.