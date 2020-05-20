Министерство туризма опубликовало ряд правил, в соответствии с которыми египетские отели могут возобновить прием туристов после пандемии коронавируса. Так, одним из условий является запрет на обслуживание гостей в режиме "шведского стола", пишет РИА "Новости".
"Полностью запрещается "шведский стол", ресторанам необходимо опираться на работу по предварительно составленным спискам или заказы по меню (a la Carte)", — говорится в руководстве.
В документе также уточняется, что расстояние между сидящими за одним столом людьми не должно быть меньше одного метра.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.