Посол Китайской Народной Республики в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своей резиденции в городе Герцлия.
Об этом сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Израиля.
Дипломату было 57 лет. Сейчас выясняется причина его смерти.
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