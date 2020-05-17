Китайский посол в Израиле обнаружен мертвым

Посол Китайской Народной Республики в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своей резиденции в городе Герцлия.

Об этом сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Израиля.

Дипломату было 57 лет. Сейчас выясняется причина его смерти.