Другие страны усмотрели эффективность принятых в Белоруссии мер по недопущению распространения коронавируса и воспользовались ими. Такое мнение высказал белорусский лидер Александр Лукашенко.
По его словам, в стране не вводился карантин и жесткие ограничительные меры, а медики боролись с распространением COVID-19 "очагово". Он добавил, что используемый на протяжении трех месяцев в Белоруссии метод даёт свои результаты.
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