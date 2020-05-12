Лукашенко: другие страны переняли белорусскую стратегию борьбы с COVID

Другие страны усмотрели эффективность принятых в Белоруссии мер по недопущению распространения коронавируса и воспользовались ими. Такое мнение высказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, в стране не вводился карантин и жесткие ограничительные меры, а медики боролись с распространением COVID-19 "очагово". Он добавил, что используемый на протяжении трех месяцев в Белоруссии метод даёт свои результаты.