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Источник Правда.Ру

США и Великобритания начали торговые переговоры

Мир

Соединенные Штаты и Великобритания начали первый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле.

Представители обеих стран рассчитывают, что посредством интернет (переговоры по причине пандемии коронавируса проходят в режиме видео встреч) смогут быстро достичь соглашения, которое "значительно увеличит торговлю и инвестиции."

"Участвовать в переговорах будут более 300 сотрудников и должностных лиц США и Великобритании в почти 30 переговорных группах", — рассказал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

"Мы проведем переговоры в ускоренном темпе и уже выделили ресурсы, необходимые для быстрого прогресса, — заявила министр торговли Великобритании Лиз Трасс. — Соглашение о свободной торговле будет способствовать долгосрочному здоровью наших экономик, что имеет жизненно важное значение, поскольку нам предстоит восстанавливаться от проблем, вызванных Covid-19".

Лондон также разрабатывает торговые условия с Европейским Союзом после своего выхода из блока в январе.

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Темы сша великобритания торговые переговоры
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