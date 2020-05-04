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Источник Правда.Ру

19 детей угнали более 40 новых машин у дилеров

Мир » Северная Америка » США и Канада

В Северной Каролине полиция задержала банду из 19 детей, которая угоняла автомобили прямо из дилерского центра. Подросткам от 9 до 16 лет удалось угнать более 40 новых машин. Примечательно, что им за это ничего не будет, поскольку они не могут быть осуждены из-за возраста.

Однако по делу арестован 19-летний парень, которого обвиняют в организации угонов. 12 дилерских центров, из которых были угнаны автомобили, оценили ущерб в 1,14 миллионов долларов.

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