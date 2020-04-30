Телеканал NHK сообщил о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о том, что в возвращении к обычной жизни могут быть сложности и выступил за продление режима ЧС.
"Полагаю, что будет сложно вернуться к обычной жизни (с 7 мая — Прим. ред.). Необходимо быть готовыми к затяжной борьбе (с вирусом — Прим. ред.). Я бы хотел обсудить с экспертами, на какой срок стоит продлить (действие режима ЧС — Прим. ред.)", — цитирует телеканал слова Абэ в ходе пресс-конференции.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.