Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что запрет на въезд иностранцев в Россию будет продлен до улучшения эпидемиологической ситуации.
"До 30 апреля включительно для иностранных граждан действуют ограничения на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится", — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по противодействию коронавирусу.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.