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Мишустин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию

Мир

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что запрет на въезд иностранцев в Россию будет продлен до улучшения эпидемиологической ситуации.

"До 30 апреля включительно для иностранных граждан действуют ограничения на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится", — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по противодействию коронавирусу.

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