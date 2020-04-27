Эксперт: "Трамп грозно говорит, а потом отступает"

Коронавирус усугубляет и без того напряженную внешнеполитическую ситуацию на Ближнем Востоке. Поэтому реальное военное столкновение между США и Ираном исключать нельзя.

Такое мнение высказал директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

"И до этого были эксцессы, инциденты, связанные с ракетными обстрелами. Ситуация может выйти из-под контроля, потому что, конечно, еще на фоне этого кризиса с коронавирусом, обострение внешнеполитических проблем на Ближнем Востоке только усугубляет общую ситуацию. Надеюсь, что до масштабных боевых столкновений не дойдет. Но, в общем, это в русле той политики, которую проводит Трамп в отношении Ближнего Востока и, в частности, в отношении Ирана", — отметил эксперт.

Он напомнил, что Трамп отличается частыми угрозами, после которых нередко отступает. При этом, по словам Гарбузова, может повториться ситуация, которая была несколько лет назад, когда США и Иран "обменялись" пакетными ударами.

Напомним, что Трамп приказал ВМС страны топить иранские корабли, которые будут мешать проходу американских военных кораблей в море.