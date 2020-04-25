В республиканском штабе по борьбе с коронавирусом в Киргизии сообщили о 9-ти новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.
"На 25 апреля 2020 года по республике зарегистрировано девять новых случаев СOVID-19", — заявил представитель штаба издательству РИА "Новости”.
Как уточняется, это самый низкий показатель за последние три недели. По словам председателя, трое из инфицированных являются медработниками.
Таким образом, число заболевших коронавирусом с республике достигло 665 человек. 8 человек погибли, выздоровевших — 345.
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