В Киргизии 9 случаев заражения COVID-19 за последние 24 часа

В республиканском штабе по борьбе с коронавирусом в Киргизии сообщили о 9-ти новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.

"На 25 апреля 2020 года по республике зарегистрировано девять новых случаев СOVID-19", — заявил представитель штаба издательству РИА "Новости”.

Как уточняется, это самый низкий показатель за последние три недели. По словам председателя, трое из инфицированных являются медработниками.

Таким образом, число заболевших коронавирусом с республике достигло 665 человек. 8 человек погибли, выздоровевших — 345.