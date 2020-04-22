В Греции предлагают ввести "паспорта здоровья" для туристов

Для иностранных путешественников предлагают ввести "паспорта здоровья”, сообщает Greek City Times. Такую информацию подтвердил министр туризма Греции Харис Теохарис.

Министр объяснил, что идея "паспорта здоровья” в том, чтобы каждому европейскому гражданину, желающему полететь за границу, был предоставлен качественный тест на коронавирус. Проводить тест нужно в той стране, из которой этот гражданин выезжает.

Теохарис заявил, что многие туроператоры других стран проявляют интерес к Греции и ожидают, что в отелях и других важных для туристов местах будут приняты усиленные меры по охране здоровья.