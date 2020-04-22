Для иностранных путешественников предлагают ввести "паспорта здоровья”, сообщает Greek City Times. Такую информацию подтвердил министр туризма Греции Харис Теохарис.
Министр объяснил, что идея "паспорта здоровья” в том, чтобы каждому европейскому гражданину, желающему полететь за границу, был предоставлен качественный тест на коронавирус. Проводить тест нужно в той стране, из которой этот гражданин выезжает.
Теохарис заявил, что многие туроператоры других стран проявляют интерес к Греции и ожидают, что в отелях и других важных для туристов местах будут приняты усиленные меры по охране здоровья.
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