На 70% вырос объем пассажирских авиаперевозок в Китае

Ежедневный пассажиропоток авиаперевозок в Китае составил 458 тысяч человек. Данные приводятся за март.

Как отмечают в стране, граждане начинают адаптироваться и возвращаться к привычному образу жизни.

"Постепенно становится заметен результат работы по профилактике и контролю эпидемии, со второй половины февраля начали восстанавливать авиаперевозки, в марте в среднем ежедневный пассажиропоток гражданской авиации составил 458 тысяч человек, что на 69,8% больше, чем в феврале", — рассказал инспектор департамента перевозок Управления гражданской авиации КНР Гэ Цзюньхао.

По сравнению с февралем в марте спрос на авиаперевозки вырос на 70%. В апреле тенденция продолжается. За последнюю неделю ежедневно внутренними рейсами воспользовались 530 тысяч человек в сутки. Этот показатель выше мартовского на 15,8%. Перевозчики совершили 6 993 авиарейса.

Ранее сообщалось, что центральный банк Китая в очередной раз понизил ключевую ставку. Годовая ставка по кредитам для первоклассных заемщиков была снижена на 20 базисных пунктов — до 3,85% с 4,05%.

В Гонконге продлили действие ограничительных мер. Карантин продлится до 7 мая.