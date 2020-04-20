Центральный банк Китая принял решение понизить ключевую ставку второй раз с начала текущего года для поддержки экономики и населения, пострадавших от коронавируса.
Годовая ставка по кредитам для первоклассных заемщиков была снижена на 20 базисных пунктов до 3,85% с 4,05%.
Впервые за 28 лет ВВП Китая снизился на 6,8% до 20,65 триллиона юаней из-за эпидемии коронавируса нового типа.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.