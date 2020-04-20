Китай в очередной раз понизил ключевую ставку

Центральный банк Китая принял решение понизить ключевую ставку второй раз с начала текущего года для поддержки экономики и населения, пострадавших от коронавируса.

Годовая ставка по кредитам для первоклассных заемщиков была снижена на 20 базисных пунктов до 3,85% с 4,05%.

Впервые за 28 лет ВВП Китая снизился на 6,8% до 20,65 триллиона юаней из-за эпидемии коронавируса нового типа.