По меньшей мере 300 тысяч человек погибнут от коронавируса, а 30 млн погрузятся в крайнюю нищету.
Такой мрачный прогноз для Африки сделала Экономическая Комиссия ООН.
Со своей стороны Всемирная Организация Здравоохранения также предупреждает, что континент может стать эпицентром пандемии в течение ближайших трех -шести месяцев, если мировое сообщество не окажет помощи в сдерживании пандемии.
Первый подтвержденный случай заболевания в Африке был зарегистрирован в Египте 14 февраля. В настоящее время подтверждены почти 1000 смертей и 19 тысяч случаев заражения Covid-19.
Опасения, что вспышка коронавируса в Африке может спровоцировать разрушительные последствия, основаны на том, что
Для сравнения: в Европе на миллион человек примерно 4000 койко-мест.
"Такие условия делают Африку особенно восприимчивой к коронавирусу", - говорится в докладе ООН.
Континент импортирует 94% всех фармацевтических препаратов, но по меньшей мере 71 страна запретила или ограничила экспорт товаров, считающихся необходимыми во время пандемии.
В докладе,подготовленном специалистами ООН, говорится:
"для защиты населения Африканского континента необходимо, по меньшей мере, $100 млрд. Деньги нужны срочно, чтобы начать принимать профилактические меры в области здравоохранения и социальной защиты: тестирования, закупки средств индивидуальной защиты и лечения всех тех, кто нуждается в госпитализации.'
Самостоятельно Африка не сможет "осилить" такой уровень финансирования, поскольку экономика континента уже сократилась до 2,6% из-за вспышки Covid-19. Многие африканские страны, включая Южную Африку, Кению и некоторые части Нигерии и Ганы, ввели запретительные меры для того, чтобы остановить пандемию. Но это все, что они сейчас могут сделать.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.