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ООН: в Африке от пандемии погибнут как минимум 300 тысяч человек

Мир

По меньшей мере 300 тысяч человек погибнут от коронавируса, а 30 млн погрузятся в крайнюю нищету.

Такой мрачный прогноз для Африки сделала Экономическая Комиссия ООН.

 Со своей стороны Всемирная Организация Здравоохранения также предупреждает, что континент может стать эпицентром пандемии в течение ближайших трех -шести месяцев, если мировое сообщество не окажет помощи в сдерживании пандемии.

Первый подтвержденный случай заболевания в Африке был зарегистрирован в Египте 14 февраля. В настоящее время подтверждены почти 1000 смертей и 19 тысяч случаев заражения Covid-19.

На чем основаны прогнозы международных организаций

Опасения, что вспышка коронавируса в Африке может спровоцировать разрушительные последствия, основаны на том, что

  • в большинстве африканских стран на каждый миллион человек приходится лишь около пяти коек интенсивной терапии.

Для сравнения: в Европе на миллион человек примерно 4000 койко-мест.

  • более трети людей, проживающих в Африке, не имеют доступа к нормальному водоснабжению,
  • почти 60% людей в городских районах живут в трущобах, которые переполнены.

"Такие условия делают Африку особенно восприимчивой к коронавирусу", - говорится в докладе ООН.

Нехватка медикаментов 

Континент импортирует 94% всех фармацевтических препаратов, но по меньшей мере 71 страна запретила или ограничила экспорт товаров, считающихся необходимыми во время пандемии.

Что делать

 В докладе,подготовленном специалистами ООН, говорится:

"для защиты населения Африканского континента необходимо, по меньшей мере, $100 млрд. Деньги нужны срочно, чтобы начать принимать профилактические меры в области здравоохранения и социальной защиты: тестирования, закупки средств индивидуальной защиты и лечения всех тех, кто нуждается в госпитализации.'

Самостоятельно Африка не сможет "осилить" такой уровень финансирования, поскольку экономика континента уже сократилась до 2,6% из-за вспышки Covid-19. Многие африканские страны, включая Южную Африку, Кению и некоторые части Нигерии и Ганы, ввели запретительные меры для того, чтобы остановить пандемию. Но это все, что они сейчас могут сделать.

 

 

Темы африка пандемия доклад оон прогноз воз коронавирус
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