У преступников в Армении будут изымать имущество без суда

Имущество, добытое преступным путем, будут изымать без судебного решения. Такое условие прописано в новом законе, который принял парламент Армении.

Законопроект прошел окончательное чтение и был утвержден.

"Имеющее незаконное происхождение имущество подлежит конфискации, если суд по итогам оценки доказательств сочтет, что рыночная стоимость указанного имущества превышает 50 миллионов драмов", — пояснил министр юстиции страны Рустам Бадасян.

Новый закон потребует изменения правил гражданского судопроизводства. Документ позволит внедрить предусмотренные международными договорами и консультативными документами стандарты борьбы с оборотом незаконных активов.

За закон проголосовали 99 депутатов. Один высказался против, еще 15 человек воздержались. Такие законы действуют во многих странах мира.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Вологде за аферу с арестованным имуществом под суд попали семь человек. Среди них судебные приставы-исполнители и адвокаты. Общая сумма ущерба, который нанесла ОПГ, превышает 20 миллионов рублей.