Бориса Джонсона выписали из больницы

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, где он находился около недели. О том, что глава британского правительства заболел коронавирусом стало известно 27 марта.

Неделю назад состояние Джонсона резко ухудшилось и его госпитализировали. Затем медики перевели премьера в отделение интенсивной терапии, чтобы при необходимости подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких, однако это не потребовалось.