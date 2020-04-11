Депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил о сокращении расходов на борьбу с коронавирусом. По его словам, комитет Верховной рады по вопросам бюджета уменьшил предполагаемый размер фонда на борьбу с коронавирусом на 2 миллиарда гривен.
"Бюджетный комитет утвердил проект изменений в Госбюджет на 2020 год. По сравнению с внесенным кабмином проектом уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд гривен, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд гривен ($2,38 млрд)", - написал Гончаренко в собственном Telegram-канале.
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