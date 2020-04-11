На Украине хотят сократить финансирование на борьбу с COVID-19

Депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил о сокращении расходов на борьбу с коронавирусом. По его словам, комитет Верховной рады по вопросам бюджета уменьшил предполагаемый размер фонда на борьбу с коронавирусом на 2 миллиарда гривен.