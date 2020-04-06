Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации. Причиной введения жестких мер стало распространение коронавируса.
"Уже 7 апреля я намерен объявить о введении режима чрезвычайной ситуации", — заявил Абэ.
Японский премьер подчеркнул, что в отличие от других стран в Японии не будут закрывать города.
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