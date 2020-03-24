Житель острова Пасхи заболел коронавирусом

На отдаленном чилийском острове Пасхи зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа.

"Мы с сожалением сообщаем о подтверждении первого случая COVID-19 в нашем сообществе. Речь идёт о взрослом человеке, он находится в стабильном состоянии", — сообщил совет острова.

Сейчас на острове Пасхи действует карантин, а в Чили — комендантский час. Количество заболевших в стране достигло 1 тысячи человек.