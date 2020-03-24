На отдаленном чилийском острове Пасхи зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа.
"Мы с сожалением сообщаем о подтверждении первого случая COVID-19 в нашем сообществе. Речь идёт о взрослом человеке, он находится в стабильном состоянии", — сообщил совет острова.
Сейчас на острове Пасхи действует карантин, а в Чили — комендантский час. Количество заболевших в стране достигло 1 тысячи человек.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.