Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?

На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.

секретные лаборатории США на Украине

Причем работают в режиме секретности — туда никого не пускают и никакой информации о том, чем занимаются ученые, нет ни у кого в Незалежной.

Вспомнить о "секретных американских лабораториях" украинцев заставило заявление, прозвучавшее на прошлой неделе из Китая.

Напомним, как рассказывала ранее "Правда.Ру", МИД КНР высказал версию, что коронавирус в страну был "завезен американскими военными".

На сайте президента Украины сразу после выступления китайского дипломата появилась петиция:

"Угроза может таиться на территории нашей страны. В связи с официальным заявлением представителя МИДа КНР Чжао Лицзянь просим президента Украины Владимира Зеленского создать комиссию для расследования деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины. Люди имеют право знать правду".

Ответа из офиса Владимира Зеленского пока нет. Впрочем, скорее всего и не будет. Ведь договор, который подписывают с американскими учеными власти стран, соглашающихся размещать на своих территориях такие лаборатории, имеет обязательный пункт: