В Бердянске пытаются прогнать коронавирус святой водой

По украинскому Бердянску ездят священнослужители и окропляют город, а также его жителей святой водой, чтобы остановить распространением коронавируса. Автопробег сопровождался чтением молтив.

Сейчас на Украине зарегистрировано 47 случаев заражения COVID-19. Три человека уже погибли от опасного недуга. Только одному пациенту удалось вылечиться и выписаться из больницы.