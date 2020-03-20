Китай опасается "реимпорта" коронавируса

На видео, опубликованном сегодня порталом euronews, китайский Ухань - очаг возникновения пандемии коронавируса.

китайский Ухань

Сейчас, когда эпидемия пошла на спад, он начинает - как и весь материковый Китай - оживать.

Но у Пекина появился новый повод для опасений: коронавирус, почти побежденный в стране, "реимпортируется" из-за рубежа.

Основания для тревоги

19 марта, сообщает госкомитет КНР по здравоохранению,

в стране не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом;

из-за рубежа приехало 39 больных с COVID-2019/

Общее количество импортных случаев COVID-19 выросло до 228, - написано в сообщении.

Китай переходит в режим защиты от угрозы извне

С сегодняшнего дня - 20 марта - Китай приостанавливает

трансграничное автодорожное сообщение,

организацию всех турпоездок за рубеж,

прием иностранных туристов.

Таково решение руководящей группы Госсовета страны.