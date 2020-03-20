Китай опасается "реимпорта" коронавируса

На видео, опубликованном сегодня порталом euronews, китайский Ухань - очаг возникновения пандемии коронавируса.
Сейчас, когда эпидемия пошла на спад, он начинает - как и весь материковый Китай - оживать.
Но у Пекина появился новый повод для опасений: коронавирус, почти побежденный в стране, "реимпортируется" из-за рубежа.
19 марта, сообщает госкомитет КНР по здравоохранению,
Общее количество импортных случаев COVID-19 выросло до 228, - написано в сообщении.
С сегодняшнего дня - 20 марта - Китай приостанавливает
Таково решение руководящей группы Госсовета страны.
Мастурбация способствует улучшению работы иммунной системы благодаря выбросу гормонов радости.