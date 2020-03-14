Новый министр охраны здоровья Украины Илья Емец ужаснул общественность своим заявлением. Он якобы заявил, что все украинские пенсионеры погибнут из-за пандемии коронавируса. Слова главы МОЗ передал депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
Емец сразу же извинился за свои слова.
"Прошу прощения за то, что где-то что-то не так сказал", - обратился он к жителям Украины.
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.