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Источник Правда.Ру

На Украине спрогнозировали гибель всех пенсионеров из-за коронавируса

Мир » Бывший СССР » Украина

Новый министр охраны здоровья Украины Илья Емец ужаснул общественность своим заявлением. Он якобы заявил, что все украинские пенсионеры погибнут из-за пандемии коронавируса. Слова главы МОЗ передал депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Емец сразу же извинился за свои слова.

"Прошу прощения за то, что где-то что-то не так сказал", - обратился он к жителям Украины.

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