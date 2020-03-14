На Украине спрогнозировали гибель всех пенсионеров из-за коронавируса

Новый министр охраны здоровья Украины Илья Емец ужаснул общественность своим заявлением. Он якобы заявил, что все украинские пенсионеры погибнут из-за пандемии коронавируса. Слова главы МОЗ передал депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Емец сразу же извинился за свои слова.