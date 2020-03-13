Экономический форум отменили в Казахстане

Власти Казахстана отменили ежегодный экономический форум. Он должен был пройти в Астане.

Об этом рассказали в Министерстве финансов страны.

"Да, Астанинский экономический форум тоже отменяем", — говорится в сообщении.

Ранее в стране отменили министерскую конференцию ВТО, которая должна была пройти в июне в Нур-Султане.

Власти Казахстана усиливают меры по борьбе с коронавирусом и гарантируют выполнение социальных обязательств. Так, сейчас рассматривается вопрос, чтобы родителям, чьи дети остались дома из-за отмены занятий с детских садах и школах, предоставлялся оплачиваемый отпуск.

"Касым-Жомарт Токаев поручил провести работу с работодателями в части предоставления оплачиваемых отпусков для одного из родителей, вынужденных оставаться дома с детьми. Правительству предстоит принять меры по поддержке предприятий через фискальные механизмы", — сообщает пресс-служба президента.

Сейчас в школах Казахстана продлили весенние каникулы. Поэтому дети остаются дома.

Ранее в стране отменили парад в честь 75-летия Победы.