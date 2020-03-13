Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден. Лавина заражений пошла на спад.
Таким заявлением начинается сегодня ежедневный отчет госкомитета КНР по здравоохранению об эпидемиологической ситуации в стране.
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за сутки
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всего
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новых случаев — 5 (все в Ухане)
выписаны — 1255 человек (1103 — в Ухане),
умерли — 6 человек (все в Ухане)
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заражений — 67 786 (из них 49991 — в Ухане),
вылечено — 51 553 пациентов,
умерли — 3 062 человека (из них 2436 — в Ухане)
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.