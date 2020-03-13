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Эпидемия в Китае: за сутки только 8 новых заражений коронавирусом

Мир

Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден. Лавина заражений пошла на спад.

Таким заявлением начинается сегодня ежедневный отчет госкомитета КНР по здравоохранению об эпидемиологической ситуации в стране.

Цифры статистики

На 00:00 часов 13 марта в 31 провинции материкового Китая

  • зарегистрировано 80 813 подтвержденных случаев заражения COVID-2019,
  • в больницах находятся 13526,
  • из них в тяжелом состоянии 4020,
  • вылечено 64 111 человек,
  • умерли — 3176 пациентов.

За сутки:

  • выявлено 8 новых случаев заболевания,
  • из них 3 случая — "ввозные": 2 — в Шанхае, 1 — в Пекине (всего в Китай "ввезено" 88 случаев заражения коронавирусом)
  • умерли 7 человек.

В очаге эпидемии — провинции Хубэй

                               за сутки

                                          всего

новых случаев — 5 (все в Ухане)

выписаны — 1255 человек (1103 — в Ухане),

умерли — 6 человек (все в Ухане)

заражений — 67 786 (из них 49991 — в Ухане),

вылечено — 51 553 пациентов,

умерли — 3 062 человека (из них 2436 — в Ухане)

Отдельно в островной части страны:

  • в Гонконге — 131 случай заражения (3 человека скончались, 75 выздоровели),
  • в Макао — 10 заразившихся (все они уже выздоровели),
  • на Тайване — 49 зараженных (из них 1 скончался, 20 вылечились).
Темы китай эпидемия статистика коронавирус
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