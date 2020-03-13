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Где будет очаг вероятного финансового кризиса – прогноз эксперта

Мир

Поскольку вероятной причиной возникновения глобального финансового кризиса часто называют пандемию коронавируса (объявлена ВОЗ 11 марта — прим. ред), то его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.

Так считает Дэвид Линч, экономический обозреватель газеты Washington Post.

По мнению Линча, будущее восьмой крупнейшей экономики мира (Италии, согласно рейтингу ООН — прим. ред) будет зависеть от выносливости банковской системы, которая долгое время считалась одной из самых слабых в Европе. И последняя с нагрузкой не справится:

"Италия парализована коронавирусом. В этой стране уже практически прекратилась коммерческая деятельность в стране: там на пустых улицах сплошь закрытые магазины. То есть, совсем скоро и бизнес, и частные лица, оставшись без денег, могут перестать обслуживать собственные кредиты. Это первый "звоночек".

Второй: Рим проводит слишком дорогую антикризисную политику. Мало найдется желающих инвестировать в гособлигации. Они попросту обесценятся. А ведь это — большая часть банковских активов. По итогу: резервы банков снизятся, кредитование — ограничится, экономика — замедлится".

Из всего сказанного Линч делает вывод:

итальянские власти могут не справиться с внезапным банковским кризисом.

Ситуация с коронавирусом в Италии

За сутки в стране выявлено почти 3 тысячи новых зараженных, теперь их — 15113.

Умерли — 1016 человек (за сутки — 187).

Вся страна с 10 марта находится на карантине, но ситуация там продолжает оставаться сложной:

  • в Европе Италия — лидер по числу зараженных коронавирусом.

На втором месте — Испания. Там коронавирус выявлен у 3059 человек, из которых умерли — 86.

Темы италия коронавирус очаг кризиса финансовый кризис
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