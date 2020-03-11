Техкомитет ОПЕК+ пройдет при участии России

Технический комитет ОПЕК+ пройдет в марте. Среди участников будут и представители России.

Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.

"Да, наши представители будут. Ещё раз повторю: у нас в рамках хартии формат отношений остался, продолжаем с коллегами мониторить ситуацию", — заявил глава Минэнерго.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин не планирует никаких дополнительных встреч с нефтяниками. Президент заявил, что российская экономика достойно выстоит в ситуации турбулентности.