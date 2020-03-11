Технический комитет ОПЕК+ пройдет в марте. Среди участников будут и представители России.
Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.
"Да, наши представители будут. Ещё раз повторю: у нас в рамках хартии формат отношений остался, продолжаем с коллегами мониторить ситуацию", — заявил глава Минэнерго.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин не планирует никаких дополнительных встреч с нефтяниками. Президент заявил, что российская экономика достойно выстоит в ситуации турбулентности.
Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.