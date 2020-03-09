Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Таиланде для ухода за больными коронавирусом используют роботов
Белорусским военным разрешили «смотреть» на учения НАТО
Аслана Бжанию выпишут из больницы в ближайшие дни
Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне
Коронавирус обвалил цены на авиаперелеты из Великобритании
Степаненко впервые пошутила на сцене о разводе с Петросяном
Итальянские заключенные требуют амнистии из-за коронавируса
Источник Правда.Ру

Власти Ирака ведут переговоры по стабилизации цен на нефть

Мир

Падение цен на нефть планируют остановить власти Ирака. Дня этого они ведут переговоры со всеми заинтересованными лицами.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства нефти Ирака Асем Джихад. Он подчеркнул, что сейчас действует заключенное ранее соглашение об ограничении добычи нефти. Его срок истекает в конце марта.

"Мы намерены использовать это время, чтобы призвать страны — члены ОПЕК и не состоящие в организации достичь соглашения, которое вернёт баланс на мировой рынок нефти", — заявил Джихад.

Напомним, что из-за того, что не была заключена новая сделка между Россией и станами ОПЕК+, цены на нефть обрушились. Курс рубля упал, доллар торговался на уровне 75 рублей, евро — 86 рублей. К вечеру рубль немного замедлил падение.

ирак нефть
Последние материалы
Белорусским военным разрешили «смотреть» на учения НАТО
Аслана Бжанию выпишут из больницы в ближайшие дни
Дмитрий Дёмушкин: поправки нужны президенту и его команде
Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне
Виктория и Вадим Цыгановы - история любви
Коронавирус обвалил цены на авиаперелеты из Великобритании
Киргизия - гарант восстановления СССР
Степаненко впервые пошутила на сцене о разводе с Петросяном
Итальянские заключенные требуют амнистии из-за коронавируса
Чем обусловлены наши страхи?
Популярное
Шоу-бизнес
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США

Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.

Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Зеленский выдвинул России ультиматум
Новости Украины
Зеленский выдвинул России ультиматум
Бывший СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир. Новости мира
Захарова о заявлении Зеленского: "Вырви шнур, выдави стекло"
Соломон Соловьев Как украсть формулу атомной бомбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Юбилейный угар: на Масленицу съели "знамя Победы" Василий Амирджанов Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова
Комментарии
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
Зеленский выдвинул России ультиматум
Зеленский выдвинул России ультиматум
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
Сверим часы: три условия краха доллара
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ