Власти Ирака ведут переговоры по стабилизации цен на нефть

Падение цен на нефть планируют остановить власти Ирака. Дня этого они ведут переговоры со всеми заинтересованными лицами.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства нефти Ирака Асем Джихад. Он подчеркнул, что сейчас действует заключенное ранее соглашение об ограничении добычи нефти. Его срок истекает в конце марта.

"Мы намерены использовать это время, чтобы призвать страны — члены ОПЕК и не состоящие в организации достичь соглашения, которое вернёт баланс на мировой рынок нефти", — заявил Джихад.

Напомним, что из-за того, что не была заключена новая сделка между Россией и станами ОПЕК+, цены на нефть обрушились. Курс рубля упал, доллар торговался на уровне 75 рублей, евро — 86 рублей. К вечеру рубль немного замедлил падение.