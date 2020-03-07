Зеленский сравнил свое президентство с "дырявым судном"

Украинский лидер Владимир Зеленский привел интересную аналогию со своим президентством. Он утверждает, что его президентский срок можно сравнить с "дырявым судном", которое несмотря на трудности продолжает "держаться на славу".

"Кругом дыры, и вы своими руками и ногами пытаетесь их заткнуть. Мы так и живем. Мы затыкаем дыры", - пояснил Зеленский.

Один из журналистов заметил, что украинский президент описывает тонущее судно.