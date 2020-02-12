Китайским предприятиям помогут финансово

Отрасли и предприятия Китая, пострадавшие от вспышки коронавируса, получат государственную поддержку. Им окажут финансовую помощь.

Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета. В частности, сообщается, что в стране будут постепенно снижать налоговую нагрузку.

Из-за коронавируса, вспыхнувшего в стране в конце 2019 года, многие предприятия остановили работу и терпят серьезные убытки. На сегодняшний день в Китае от опасного заболевания погибли 1113 человек, заразились более 44,6 тысяч человек.