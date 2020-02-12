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Источник Правда.Ру

Евросоюз пересмотрит Соглашение о свободной торговле с Украиной

Мир

ЕС уже в 2020 году планирует завершить всю подготовительную работу, связанную с пересмотром Соглашения о свободной торговле с Украиной.

С таким заявлением выступил Оливер Варгейи, еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства, выступая в Киеве на совместном с премьер-министром Украины брифинге.

"В наших планах — скорейший пересмотр Соглашения о свободной торговле Украины с ЕС и приложений к нему. Планируем подписать документы уже в текущем году", — сказал еврокомиссар.

Что "тормозит" процесс

При этом он отметил, что изменения, которые будут вноситься, касаются, "главным образом, исполнения процедур и стандартов":

"В Европейском Союзе наиболее важной частью является законодательство с точки зрения технических стандартов. Мы посмотрим, что действует сейчас на Украине и дадим рекомендации, как гармонизировать ее стандарты с европейскими".

Варгейи особо подчеркнул, что завершение этих процедур до конца года будет "хорошим результатом". И только после этого можно будет говорить о подписании документов.

Что важно для Украины

Алексей Гончарук, со своей стороны, отметил, что

"для Украины приоритетом является так называемый "промышленный безвиз, то есть подписание Соглашения о соответствии промышленной продукции, что будет хорошо для наших экспортеров", — написал премьер-министр в Telegram.

Важные для ЕС пункты, над которыми надо работать Украине

Защита нацменьшинств

"Очень важно достигнуть такого развития событий, чтобы все нерешенные вопросы, касающиеся защиты прав представителей национальных меньшинств были решены", — сказал Варгейи.

Соглашение о едином авиапространстве

Здесь сторонам придется договариваться с Великобританией и Испанией, которые конфликтуют из-за статуса Гибралтара. Этот спор мешает установить общую авиазону для Украины и ЕС.

Темы евросоюз оливер варгейи алексей гончарук соглашение о свободной торговле
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