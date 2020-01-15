Французы будут бастовать, пока еще можно спасти пенсионную систему

На 41-й день всеобщей забастовки во Франции протестующие обвинили правительство в преднамеренном создании путаницы, ведущей к усилению разобщенности между профсоюзами.

Администрация президента Эммануэля Макрона нашла компромисс и отложила повышение пенсионного возраста на неопределенный срок. Лидеры крупнейшего профсоюза страны в связи с этим заявили, что они не против пенсионной реформы Макрона. Другие профсоюзы выступают против повышения пенсионного возраста вообще, а не с отсрочкой и настаивают на полном отказе от реформы.

Сначала решили бастовать работники транспорта

Забастовка в значительной степени опиралась на работников общественного транспорта, главным образом, железнодорожного. В настоящее время их участие в забастовке упало до самого низкого уровня.

При этом начали бастовать работники медицинских учреждений, и многие профсоюзы других отраслей призвали к проведению трехдневной забастовки на этой неделе.

Во Франции после продолжительных безрезультатных протестов пришли к выводу, что останавливаться сейчас нельзя, если люди не начнут регулярно присоединяться к забастовкам, то может быть уже слишком поздно спасать существующую пенсионную систему.