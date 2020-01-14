Ливанцы возобновили протесты против правительства

Протестующие в Ливане после некоторого перерыва вернулись к протестам, и снова блокируют основные дороги и жгут шины в Бейруте, называя свои протесты "неделей гнева".

В настоящее время Ливан находится в жесткой экономической ситуации из-за политики сменяющих друг друга правительств. За последние несколько месяцев зарплата ливанцев снизилась вдвое, а многие вообще потеряли работу.

Люди проводят многочисленные акции протеста с октября прошлого года, с тех пор, как правительство собралось применять меры жесткой экономии и вводить, в частности, налог на звонки WhatsApp.﻿

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что пока невозможно сформировать новое правительство и подчеркнул, что страна в настоящее время расплачивается за 30 лет неправильной финансовой политики.

Протестующие Ливанцы ответили на это тем, что готовы заставить коррумпированную власть уйти в отставку и сформировать независимое и дееспособное правительство.