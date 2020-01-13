Французский лидер Эммануэль Макрон во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил важность соблюдения перемирия в Донбассе.

"В ходе разговора обсуждалась деятельность после парижского саммита в нормандском формате по урегулированию конфликта на востоке Украины. Были отмечены первые результаты, в частности, обмен пленными 29 декабря, а также подчёркнута важность строгого соблюдения режима прекращения огня на линии соприкосновения", - опубликовала пресс-служба Елисейского дворца.