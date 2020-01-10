Сегодня ночью на киргизско-таджикской границе были экстренно эвакуированы жители села Кок-Таш.
Причиной стало очередное столкновение на границе. Об этом сообщает пресс-служба Баткенской обладминистрации Киргизии.
"Жителей села Кок-Таш, расположенного в приграничной с Таджикистаном зоне в целях безопасности временно переселили в здание школы. Также эвакуированы были жители села Дахма, которое тоже находится недалеко от границы", — говорится в распространенном сообщении.
По данным погранслужбы Киргизии, сегодня ночью группа неизвестных закидала один из домов и припаркованные возле него машины камнями. А по пограничникам, прибывшим на место ЧП, со стороны Таджикистана велся огонь из мелкокалиберного оружия.
"В настоящий момент на месте ночного происшествия все тихо. Стрельба прекратилась. Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме", — говорится в сообщении погранслужбы.
Напомним, что на участке киргизско-таджикской границы конфликты вспыхивают периодически. Основная причина — из-за неделимитированных участков, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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