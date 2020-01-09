Глава Совета ЕС призывает Иран соблюдать условия ядерной сделки

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель обратился к президенту Ирана Хасану Роухани с призывом соблюдать условия международной ядерной сделки, которую Тегеран заключил с крупнейшими мировыми державами в 2015 году.

Шарль Мишель, который координирует позиции правительства ЕС в Брюсселе, назвал ядерную сделку, официально известную как "Совместный всеобъемлющий план действий", ключом к глобальной безопасности.

"Я призвал Иран не совершать необратимых действий", — написал он в своем "Твиттере".

Мишель таким образом отреагировал на заявление Тегерана о том, что отныне страна не будет соблюдать никаких эксплуатационных ограничений на свою ядерную промышленность, в том числе, в отношении мощности и уровня обогащения урана, количества обогащенных материалов, а также исследований и разработок.

Тегеран критикует европейских участников ядерного соглашения

Известно, что президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Вашингтон из СВПД и возобновил жесткие санкции против Исламской Республики.

В ответ Тегеран четыре раза отступал от своих ядерных обязательств, но неоднократно подчеркивал, что его ответные меры будут обратимыми, как только Европа найдет практические способы защитить взаимную торговлю от американских санкций.

Последнее заявление Ирана совпало с серьезной эскалацией напряженности с Вашингтоном после убийства США генерала Кассема Сулеймани.

Иран подверг критике трех европейских участников СВПД: Великобританию, Францию и Германию за то, что они не смогли спасти международный договор и защитить экономику Тегерана от американских санкций.